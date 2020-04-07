سقوط قذائف هاون على قضاء داقوق جنوبي كركوك

2020/04/07 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كركوك

افاد مصدر امني، الاثنين، بسقوط قذائف هاون على قضاء داقوق جنوبي كركوك.

وقال المصدر لـ (بغداد ال...





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