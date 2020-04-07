قتلى من الشرطة العراقية بهجوم جديد لداعش على قرى الكاكائية في كركوك

2020/04/07 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل ثلاثة عناصر من الشرطة الاتحادية، قبل منتصف ليل الاثنين، اثر هجوم لتنظيم داعش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك.وابلغ مصدر امني شفق نيوز، ان قصفاً بقذائق هاون استهدفت قرية علي سراي التي يقطنها اتباع الديانة الكاكائية (إحدى الديانات الكوردية القديمة) في داقوق كركوك، اعقبها هجوم لعناصر من تنظيم داعش على القرية، تم التصدي له عبر عناصر من الشرطة الاتحادية مكلفة بالحماية خلال اشتباكات عنيفة استمرت لنصف ساعة.واضاف وبعد اجراء الشرطة الاتحادية تمشيط للمنطقة المحيطة بالحادث، انفجرت عبوة ناسفة مما ادى لمقتل ثلاثة عناصر من الشرطة.وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".وعام 2017، أعلن العراق تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد، اجتاحها التنظيم صيف 2014.لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق، ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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