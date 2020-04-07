2020/04/07 | 00:34 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

كتب الشابندر : سأتحدث قليلا عن السيد الكاظمي ابو هيا

لكوني اعرفه منذ كان عمره ١٧ عاماً.

الكاظمي شخص يمتاز بالموضوعية و الاتزان كما انه مستمع جيد و صريح جدا

ليس لديه اي أيدولوجية بل انه وطني صرف مخلص لعراقه و لم يكن حزبياً رغم مسيرته الطويلة

فرض احترامه على الأخرين (رغم عنهم) و...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خذلوا علاوي وخافوا "الزرفي" فــ إضطروا لترشيح "الكاظمي" .. الشابندر يصرح : قد قلت ما اعرفه ..!) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خذلوا علاوي وخافوا "الزرفي" فــ إضطروا لترشيح "الكاظمي" .. الشابندر يصرح : قد قلت ما اعرفه ..!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).