2020/04/07 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة إن الاعتقاد بفعالية التعليم الإلكتروني يجر المدرس إلى ممارسة وظيفة المنظم الظريف لمسارات التعلم، وهذا يعني في الواقع؛ وظيفة أخرى غير وظيفة التدريس.إن الانتقال العاطفي ، ليس دون قيمة، فهو يغذي، سياسة تفكيك الطابع الاجتماعي اللازمة لقوى توسع السوق.في أزمة كهذه قائمة على الخوف من العدوى ظهرت على نحو شبه مكيانيكي مقترحات لاستبدال الاتصال الحسي والعاطفي، بدت أمورا بديهية: (العمل عن بعد، التطبيب ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - التعليم عن بعد، إغراءات كاذبة، بقلم جان سيباستيان فيليبارت - 21 آذار/مارس 2020، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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