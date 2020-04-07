2020/04/07 | 00:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة مؤلف جماعي بتنسيق من سيدريك بياجيني وكريستوف كايو وفرانسوا جاريجينغرس المجال الرقمي باطراد في التعليم، من المدرسة إلى الجامعة، كما هو الحال في الحياة الاجتماعية برمتها.يقال لنا أن ذلك «حتمي».من الضروري، كما يبدو، «التكيف مع مستجدات العصر» وعدم المجافزة بأي «تأخر».على كل حال، «لمصلحتنا ومصلحة تلاميذنا»: قد تشكل تكنولوجيا الاعلام والاتصال في المدرسة مصدرًا لا ينضب للتقدم.وقد تكتسي في الواقع......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#المناضل-ة - انتقادات بوجه المدرسية الرقمية، بقلم، جان سيباستيان فيليبارت، 29 آذار/مارس عام 2020، ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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