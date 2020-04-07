مصدر امني لـ”العهد نيوز”: اضرار مادية بهجوم ارهابي لعصابات داعش على قرية في كركوك

2020/04/07 | 00:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عن قيام عناصر داعش الارهابي بمهاجمة احدى قرى قضاء داقوق جنوب كركوك بالقذائف.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “داعش الارهابي هاجم قرية علي سراي للطائفة الكاكية بالهاونات”.واضاف ان “سقوط القذائف اسفر عن اضرار مادية “.

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