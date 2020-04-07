2020/04/07 | 00:42 - المصدر: الغد برس

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متابعة/ الغد برس:

سجلت الولايات المتحدة، الاثنين، 19 الف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال أقل من 24 ساعة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز، انه تم تسجيل 19000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال أقل من 24 ساعة.

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