الصحة العالمية: الكمامات وحدها لا تكفي للوقاية من كورونا

2020/04/07 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت منظمة الصحة العالمية، من الاكتفاء باستخدام الكمامات فقط للوقاية من وباء "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

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