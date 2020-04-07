البنتاغون: تسجيل إصابات بفيروس كورونا على متن السفن المخصصة لمكافحة الوباء

2020/04/07 | 00:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النبتاغون تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في المستشفيات على متن السفن التي تقدم العلاج للمرضى في نيويورك ولوس أنجلوس.وأكد الجنرال بول فريدريكس، المسؤول الطبي في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الإصابات بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين استقبلتهم السفن المذكورة.من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان إن السفينة-المستشفى “كومفورت” في نيويورك ستواصل […]

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