اتحاد الكرة يشعر فيفا بشأن استقالة رئيس الاتحاد الفرعي في بابل

2020/04/07 | 01:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، استقالة رافد عبد الامير، من رئاسة الاتحاد الفرعي في محافظة بابل.وذكر الاتحاد في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم، اشعرت الاتحاد الدولي (فيفا)، بكتاب استقالة عضو الهيئة المؤقتة، رافد عبد الامير، من رئاسة الاتحاد الفرعي في بابل، امتثالا لرسالة الفيفا بضرورة تفرغ […]

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