ياسمين صبري: لن أصور المسلسلات إلا بحضور طبيب

2020/04/07 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /وافقت الممثل المصرية ​ياسمين صبري​ على مواصلة تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني “فرصة ثانية” لكن بشرط تواجد طبيب في موقع التصوير يقوم بقياس حرارة العاملين والممثلين، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية تفادياً لتفشي ​فيروس كورونا​.وترافق هذا الإجراء مع زيادة ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة.ومن ناحية أخرى، كانت عبّرت صبري مؤخراً عن […]

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