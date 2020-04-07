2020/04/07 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /وافقت الممثل المصرية ياسمين صبري على مواصلة تصوير مشاهد مسلسلها الرمضاني “فرصة ثانية” لكن بشرط تواجد طبيب في موقع التصوير يقوم بقياس حرارة العاملين والممثلين، وذلك من ضمن الإجراءات الوقائية تفادياً لتفشي فيروس كورونا.
وترافق هذا الإجراء مع زيادة ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة.
ومن ناحية أخرى، كانت عبّرت صبري مؤخراً عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسمين صبري: لن أصور المسلسلات إلا بحضور طبيب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وترافق هذا الإجراء مع زيادة ساعات التصوير لتصل إلى 16 ساعة.
ومن ناحية أخرى، كانت عبّرت صبري مؤخراً عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ياسمين صبري: لن أصور المسلسلات إلا بحضور طبيب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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