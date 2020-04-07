ترامب: حققنا تقدماً في البحث عن علاج لفيروس كورونا

2020/04/07 | 01:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تواصل مع أطباء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، داعيا له بالشفاء العاجل.

وأضاف ترامب، خلال تصريحاته مساء الاثنين: “حققنا تقدماً في البحث عن علاج لفيروس كورونا”.

وأشار إلى أنه سيسمح لسفينة البحرية الأمريكية في نيويورك بأن تصبح مستشفى للمصابين بفيروس كورونا.

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