البنتاغون يعلن تسجيل إصابات بفيروس كورونا على متن السفن المخصصة لمكافحة الوباء

2020/04/07 | 01:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد النبتاغون تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا في المستشفيات على متن السفن التي تقدم العلاج للمرضى في نيويورك ولوس أنجلوس.

وأكد الجنرال بول فريدريكس، المسؤول الطبي في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الإصابات بفيروس كورونا لدى الأشخاص الذين استقبلتهم السفن المذكورة.

من جهته، قال المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان إن السفينة-المستشفى "كومفورت" في نيويورك ستواصل استقبال الأشخاص بغض النظر عن إصابتهم بفيروس كورونا من عدمها.

يذكر أن السفينتين "كومفورت" و"مرسي" التابعتين للقوات البحرية الأمريكية دخلتا ميناءي نيويورك ولوس أنجلوس لمساعدة المستشفيات التي تشهد تدفقا كبيرا للمرضى بسبب انتشار فيروس كورونا.

ولم يستبعد دونالد ترامب استخدام السفينتين لتقديم العلاج للمصابين بكورونا في حال الضرورة، فيما كان من المقرر أصلا أن تستقبلا المرضى من غير المصابين بكورونا من أجل التخفيف من الضغط على المستشفيات وطواقمها.

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