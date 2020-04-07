ليفربول يتراجع عن قراره “المثير للجدل”

2020/04/07 | 01:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، تراجعه عن طلب فرض بطالة جزئية على موظفيه بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتقادات واسعة طالته جراء هذه الخطوة.وكتب الرئيس التنفيذي للنادي بيتر مور في رسالة مطولة الى المشجعين نشرت على موقع ليفربول الإلكتروني “نعتقد اننا توصلنا الى الخلاصة الخاطئة في الأسبوع الماضي (…) ونحن […]

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