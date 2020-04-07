لبس الكمامات صار إجباريا في المغرب

2020/04/07 | 01:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية _أين} أقرت الحكومة المغربية، الاثنين، إجبارية وضع الكمامات لكل الأشخاص الذين يغادرون استثنائيا، مقر سكنهم، وذلك ابتداء من الثلاثاءوقال بلاغ مشترك لكل من وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي إنه لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني.كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة، بدعم من الصندوق الخاص، الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة كورونا.وأضاف المصدر ذاته أنه وفي هذا الصدد، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق الكمامات الواقية بجميع نقط القرب التجارية.

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