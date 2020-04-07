"الأمل" يدفع البورصة الأميركية لقفزة كبيرة

2020/04/07 | 01:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت الأسهم الأميركية، الاثنين، دافعة المؤشرات الثلاثة الرئيسية في بورصة وول ستريت لتغلق على مكاسب بحوالي 7 في المئة.

وحققت البورصة الأميركية تقدما كبيرا، بعدما أثار هبوط في العدد اليومي للوفيات في نيويورك، أكبر بؤرة لفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تفاؤلا بأن الجائحة‭‭ ‬‬تتجه نحو الاستقرار.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 1626.71 نقطة، أو 7.73 في المئة، إلى 22679.24 نقطة، بينما صعد المؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 175.03 نقطة، أو 7.03 في المئة، ليغلق عند 2663.68 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 540.16 نقطة، أو 7.33 فيالمئة، إلى 7913.24 نقطة.

ووصلت أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 363 ألف حالة تعافى منهم أكثر من 19 ألف شخص وتوفي ما لا يقل عن 10763 آخرين.

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