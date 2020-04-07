الشرطة تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط

2020/04/07 | 01:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /اقتحمت قوات الأمن اللبناني موقع تصوير مسلسل النجم السوري باسل خياط الجديد “النحات”، والمنتظر أن يشارك به في المارثون الرمضاني المقبل.وبحسب ما أوردت مجلة “جولولي”، تصوير المسلسل كان جارياً في فندق “بورتميليو” على شاطئ الكسليك في مدينة جونيه، حيث تفاجأ فريق العمل باقتحام قوات أمنية، وطلبت من شركة إنتاج العمل، وهي “ISee media” […]

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