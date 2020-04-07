ترامب: أحرزنا تقدما عظيما في علاج فيروس كورونا

2020/04/07 | 01:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة أحرزت "تقدما عظيما" في علاج فيروس كورونا المستجد، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 350 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.

ويتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة فيروس كورونا وخاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية، ويصر على أن الوباء "يمكن الانتصار عليه في وقت أسرع مما يعتقد الكثيرون"، وذلك تزامنا مع ضغوط من قبل قطاع العمل الخاص الذي يتكبد خسائر ضخمة بسبب إغلاق اقتصاد البلاد والقيود التي تم فرضها.

بغداد اليوم ـ كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الاثنين، عن تماثل 5 حالات للشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير إعلام الدائرة، سليم كاظم، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن" 5 مُصابين بفيروس كُورونا المُستَجد قد تماثلوا للشفاء ، ل

بغداد اليوم-متابعة

دانت منظمة الصحة العالمية تصريحات علماء دعوا لجعل إفريقيا "ميدان اختبار" للقاح ضد فيروس كورونا.

وجاءت إدانة منظمة الصحة بعد اقتراح أحد الأطباء الفرنسيين، الأسبوع الماضي، بإجراء تجارب على لقاح محتمل لكوفيد-19 في أفري

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت دائرة صحة محافظة البصرة، الاثنين (06 نيسان 2020)، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بسبب فايروس كورونا المستجد، وتسع حالات إصابة.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "تسع إصابات جديدة سجلتها محافظة البصرة بفايروس

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