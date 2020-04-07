الفتح: الكتل السنية والكردية رفضت العروض السخية من الزرفي

2020/04/07 | 01:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، رفض الكتل الكردية والسنية العروض السخية من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال الموسوي، ان”القوى السياسية وصلت الى انه لابد من إيجاد بديل مناسب قبل اغلاق ملف الزرفي، وهناك اتفاق للقوى الشيعية على رفض ترشيح الزرفي لرئاسة الوزراء”.واضاف، ان” القوى السنية والكردية رفضت العروض السخية من الزرفي، فهي تريد […]

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