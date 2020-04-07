برهم صالح يتسلم كتاب تكليف مصطفى الكاظمي من قبل عمار الحكيم

2020/04/07 | 01:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : في تطورات سريعة خلال الساعات الماضية ..نشر مدونون على وسائل التواصل الاجتماعي خبرًا عن ان :” برهم صالح تسلم الليلة كتاب تكليف مصطفى الكاظمي من قبل السيد عمار الحكيم، موقع بالإنابة عن الكتل الشيعية.” و لم ينف اي من مساعدي الحكيم المتواجدين على مواقع التواصل بشكل مستمر الخبر حتى الان .وكان […]

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