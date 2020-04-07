2020/04/07 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زاوج سامرائي في زمن كورونا سامراء – محمد صادق السامرائي احمد لن يتوقف عن مسيرة حلم عمره واكمال نصف دينه وهو الزواج من الانسانة التي احبها مهما كانت الظروف صعبة.وبعد المناشدة من قبل عضو فريق ضحكة وطن التطوعي الشاب احمد العباسي استجابة قائد عمليات سامراء والشرطة المجتمعية في مدينة سامراء له […]

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