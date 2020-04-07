2020/04/07 | 02:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية تنفي مسؤولية إبن مسؤول فيها عن حادثة الفضيلية بغداد – الزمان نفى مصدر امني صحة ما تردد عن مسؤولية ابن مسؤول رفيع في وزارة الداخلية عن مقتل ثلاثه مواطنين في بغداد.وكان العشرات من أبناء عشيرة (عتاب) قد تجمعوا اول امس امام بوابة الوزارة للمطالبة بتدخل الوزير في مقتل ثلاثة من […]

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