المرور العامة: فرضنا {غرامات} بحق أصحاب الاستثناءات

2020/04/07 | 02:00 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أكدت مديرية المرور العامة أنَّ هناك رقابة مشددة لتنفيذ حظر التجوال وتطبيقه بحق الأشخاص الذين يمتلكون استثناءات وضمن المدة المسائيَّة، نافياً إطلاق سراح أية دراجة نارية مخالفة تم ضبطها منذ بداية حظر التجوال وحتى الآن.

وقال مدير إعلام المرور العامة الرائد فادي عماد في تصريح خاص لـ"الصباح": إنه "تم إلقاء القبض على مجموعة كبيرة من أصحاب الاستثناءات كونهم يعملون بالفترة المسائية كسائقي أجرة"، منوهاً بأنَّه "تم رصد الكثير من تلك المخالفات لمنتسبين من الداخلية والصحة وإعلاميين وتم حجز مركباتهم وفرض غرامة ومعاملتهم معاملة المخالفين كونهم خارج الدوام الرسمي".



وأشار الى أنَّ "مدير المرور العامة شخصياً وتحديداً في منطقة الكرادة داخل، ضبط سيارة خصوصي بداخلها أسرة كاملة وسائقها برتبة ضابط"، مبيناً أنه "تم فرض الغرامة بحقه لمخالفته أوقات الدوام الرسمي ونقل أسرته من منطقة الى أخرى".

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