التجارة تجهز الوكلاء بـ 2,7 مليون كيس طحين

2020/04/07 | 02:00 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شذى الجنابي

جهزت الشركة العامة لتصنيع الحبوب الوكلاء بمليونين و700 ألف كيس من مادة الطحين المخصص للبطاقة التموينية، حصة المطاحن الحكومية منها (500) ألف.وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة التجارة رياض فاخر الهاشمي في تصريح خاص لـ"الصباح": إنَّ "شركته ومنذ اليوم الأول للحظر استنفرت ملاكاتها لتجهيز كميات الطحين المكلفة بتوزيعها ووضع الخطط التسويقية في ظل الظروف الحرجة التي تتعرض لها البلاد".وأضاف: "إنها باشرت بإطلاق الحصة الثالثة، ووضع خطة تسويقيَّة تضمن تجهيز الأسر بمادة الطحين وفقاً لتوقيتات محددة تحقق انسيابية في التوزيع"، مشيراً الى "استقرار أسعار مادة الطحين بالأسواق المحلية وتحقيق وفرة كافية لتحقيق الأمن الغذائي"، مؤكداً "التنسيق مع شركة تجارة الحبوب لتوفير الكميات اللازمة".

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