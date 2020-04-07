الصحة: تزويد المحافظات بمختبرات كشف كورونا

2020/04/07 | 02:00 - المصدر: الصباح

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المحافظات/ مراسلو الصباح

وصلت وزارة الصحة والبيئة إلى مراحل متقدمة بتزويد دوائرها في بغداد والمحافظات بالأجهزة والمختبرات الخاصة بكشف كورونا؛ بغية الإسراع بكشف الإصابات وعدم الاقتصار على مختبر الصحة العامة في بغداد بتشخيصها.

يأتي ذلك في وقتٍ تتواصل فيه مبادرات التكافل الاجتماعي في بغداد والمحافظات من خلال تجهيز النازحين والأسر المتعففة بالمواد الغذائية والصحية وكذلك وسائل الوقاية.

وفي كربلاء، قال مدير صحة المحافظة الدكتور صباح الموسوي لمراسل "الصباح" علي لفتة: إنَّ "ملاكات الدائرة انتهت من نصب منظومة البايولوجي الجزيئي والتي تتكون من جهاز (PCR)، فضلاً عن المحلقات التابعة له الخاصة بفحوصات الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد وهو من منشأ ألماني وبدأت بالتشغيل التجريبي له".وكانت وزارة الصحة قد جهزت محافظات البصرة والنجف والمثنى وكربلاء وبابل ودوائر الصحة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب وعدداً من الدوائر الأخرى بأجهزة ومختبرات متخصصة بكشف الفيروس بغية الإسراع بكشف الإصابات وعدم الاقتصار على مختبر الصحة العامة في بغداد لرصدها.

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