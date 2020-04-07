فوائد لن تتخيلها لخلط العسل باللبن

2020/04/07 | 02:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعطي مزج العسل بالحليب نكهة لذيذة، بالإضافة إلى خصائصهما الطبية المفيدة، فغالبًا ما يستخدم المزيج كعلاج طبيعي للكثير من الحالات الصحية.ويمتلك الحليب بالعسل العديد من الفوائد الصحية المحتملة، والتي منها: تحسين النوم يساعد تناول كوب من الحليب الدافئ مع العسل قبل النوم مباشرة على تعزيز جودة النوم، وفي الواقع وجدت دراسة […]

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