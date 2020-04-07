إعلامية كويتية متهمة بإهانة الوافدين

2020/04/07 | 02:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أحدث مقطع فيديو تم تناقله بين رواد التواصل الاجتماعي عاصفة من الجدل والانتقادات؛ إذ ظهرت فيه الإعلامية الكويتية نادية المراغي وهي تصف غرف بعض الوافدين بعبارات مسيئة وذلك خلال زيارة قامت بها لإحدى المدارس التي خصصت لترحيل بعض الوافدين بسبب أزمة كورونا.وقالت نادية المراغي خلال المقطع إن سبب ارتداء الكمامات الواقية خلال الجولة، […]

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