سعيد العليمى - حوار قديم مع المغنى الفلبينى فريدى اجيلار أيام ثورة إدسا 1986

2020/04/07 | 02:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_العليمى حوار قديم مع المغنى الفلبينى فريدى اجيلار أيام ثورة إدسا 1986من قصر الرئاسة تجولت الاغانى !إعتلى المغنى الفلبيني الشاب الذى لم يتجاوز الثانية والثلاثين عاما خشبة المسرح تمهيدا لتقديم عرضه اليومي في بيت الأقزام بشارع مابينى ...إزدحم المكان بأجانب من معظم البلدان الآسيوية المحيطة فضلا عن الأوروبية ، إما تصادف وجودهم بالبلاد فى ذلك الحين او انهم اأتوا خصيصا ليتابعوا عن كثب تطور الصراع ا......

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