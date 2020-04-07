ياسمين صبري تمضي وقتها على يخت أبو هشيمة

2020/04/07 | 02:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يبدو أن علاقة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالفنانة المصرية ياسمين صبري مُستمرة في إثارة الجدل، على الرغم من إعلانها خطوبتهما بشكل رسمي.ومنذ ساعات نشرت صبري عبر خاصية “الستوري” في حسابها على إنستغرام صورا لها وهي تقضي وقتا على أحد اليخوت، لتُثير حالة من الجدل والتكهنات؛ إذ من المعروف أن أبو هشيمة […]

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