جونسون في العناية المركزة ووزير الخارجية يتولى المسؤولية متعهدا هزيمة الفيروس

2020/04/07 | 02:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان‭ ‬ تعهد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬هزيمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‮»‬‭ ‬في‭ ‬غياب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬الذي‭ ‬أصيب‭ ‬قبل‭ ‬عشرة‭ ‬أيام‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ،‭ ‬وادخل‭ ‬الى‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬الإثنين‭ ‬بعدما‭ ‬تدهور‭ ‬وضعه‭ ‬الصحي‭ ‬غداة‭ ‬إدخاله‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬لندن‭.‬وقال‭ ‬المعنيون‭ ‬ان‭ ‬جونسون‭ ‬مارس‭ ‬عمله‭ ‬الرسمي‭ ‬كاملا‭ ‬اثناء‭ ‬مرضه‭ ‬وكان‭ ‬ينبغي‭ ‬ان‭ ‬يرتاح‭ .‬وكان‭ […]

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