الجندي وإرث التحدي

2020/04/07 | 02:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الدول‭ ‬التي‭ ‬عرفت‭ ‬التحديات‭ ‬الكبيرة‭ ‬عقوداً‭ ‬طويلة‭ ‬،‭ ‬وتجاوزتها‭ ‬بالتضحيات‭ ‬لاتزال‭ ‬تتمتع‭ ‬بأساليب‭ ‬ناضجة‭ ‬في‭ ‬التصرف‭ ‬بالإرث‭ ‬العميق‭ ‬لتراكم‭ ‬خبرات‭ ‬شعوبها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمات‭ ‬المفاجئة‭ .‬ لا‭ ‬توجد‭ ‬حكومات‭ ‬طارئة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬انقلاب‭ ‬عسكري‭ ‬أو‭ ‬طغيان‭ ‬مليشيات‭ ‬أو‭ ‬احتيال‭ ‬دستوري‭ ‬أو‭ ‬غدر‭ ‬زعيم‭ ‬بزعيم‭ ‬أو‭ ‬تجاوز‭ ‬قبيلة‭ ‬على‭ ‬أخرى‭ […]

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