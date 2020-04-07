انتشار أمني حول حقول النفط بعد استهداف منازل شركة أمريكية

2020/04/07 | 02:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬واصلت‭ ‬القوات‭ ‬الامنية‭ ‬تحرياتها‭ ‬وانتشارها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المنشآت‭ ‬النفطية‭ ‬في‭ ‬البصرة‭ ‬بالعراق‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬سقطت‭ ‬صواريخ‭ ‬قرب‭ ‬حي‭ ‬يقطنه‭ ‬عاملون‭ ‬أجانب‭ ‬بقطاع‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬هاليبرتون‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬للخدمات‭ ‬النفطية،‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين،‭.‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬3‭ ‬صواريخ‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬كاتيوشا‭ ‬أطلقت‭ ‬صباحًا،‭ ‬لتصيب‭ ‬مقرات‭ ‬سكنية‭ ‬وإدارية‭ ‬بحي‭ ‬البرجسية‭ […]

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