العمل تطلق حملة (مليون سلَّة غذائيَّة)

2020/04/07 | 02:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بتول الحسني

أطلقتْ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حملة الـ(مليون سلة غذائية) بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبمشاركة فرق تطوعيَّة وجميع دوائر الوزارة.

وقال وزير العمل الدكتور باسم عبد الزمان في حديث خاص أدلى به لـ"الصباح": إنَّ "الحملة التي انطلقت في بغداد والمحافظات، تستهدف إيصال مليون سلة غذائيَّة الى الأسر المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعيَّة، فضلاً عن المتقدمين للاستفادة من الشبكة ولم يُحسم أمرهم، علاوة على ذوي الإعاقة".وبين أنَّ "الحملة ستسهمُ بالتخفيف عن كاهل تلك الأسر في ظل حظر التجوال الوقائي المطبق للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا"، مثمناً في الوقت ذاته، جهود المنظمات والمتطوعين المسهمين في الحملة، داعياً جميع المنظمات والأفراد ممن يحمل عملهم طابعاً إنسانياً، الى دعم جهود وزارته في تنفيذ واستمرار الحملة التي عدها شكلاً من أشكال التكافل الاجتماعي، علاوة على أنها ستعزز روح المواطنة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد.

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