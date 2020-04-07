كيف تتغلب على الاكتئاب داخل الحجر المنزلي؟

2020/04/07 | 02:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة لم يكن ممكنا التفكير فيها قبل أشهر فقط، أصبح الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي الآن أمرا شائعا على مستوى العالم، حيث تبذل الحكومات جهودا متضافرة لمكافحة تفشي الفيروس التاجي المتصاعد.

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