خلية أزمة كورونا في العراق: هذا الأسبوع هو الأكثر خطورة

2020/04/07 | 02:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الفريق الإعلامي لخلية الأزمة العراقية الخاصة بمكافحة كورونا، وسائل الإعلام إلى تكثيف حملة توعية المواطنين بضرورة الالتزام في تطبيق الحجر الصحي ال...

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