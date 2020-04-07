محمد إنفي - التفاهة في زمن كورونا

2020/04/07 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_إنفي عرف العالم، في السنين الأخيرة (أو في العقدين الأخيرين)، موجة غير مسبوقة من التفاهة غزت كل مجالات الحياة (السياسة والثقافة والفن والإعلام والقيم...وحتى الفكر) لدرجة أن الفيلسوف الكندي "ألان دونو" فكر أن يخصص لها جهدا فكريا وعلميا، فأثمر هذا الجهد كتابا بعنوان "نظام التفاهة" (la médiocratie).وقد كان كافيا أن ينتشر فيروس كورونا (الذي يعتبره المختصون واهنا رغم خطورته عند انتشاره) لينهار نظام الت......

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