2020/04/07 | 03:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /بعد انفراجه شهدتها مدينة ووهان الصينية اثر فيروس كورونا المستجد، كشف علماء أن 15% من القطط في ووهان مصابة بكورونا.واكتشف الأطباء البيطريون الصينيون إصابة 15 بالمئة من القطط المشردة وفي المأوى في ووهان بفيروس كورونا، حسب دراسة نشرتها المكتبة الإلكترونية بيو ويفكس، اخيرا.واختبر المتخصصون عينات الدم المأخوذة من 102 قطة بعد […]

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