بايرن يزاحم برشلونة على صفقة دفاعية

2020/04/07 | 03:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتطلع مسؤولو بايرن ميونخ لتدعيم صفوف الفريق بصفقة دفاعية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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