2020/04/07 | 04:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يجب على الأم أن تهتم بأطفالها أثناء فترة العزل في المنزل، وفي البداية يجب أن تكون مستعدة لأن تطول هذه المدة، ولذلك فالدكتور عبد الله الراعي، إختصاصي الطب الوقائي يشير إلى معلومات ونصائح هامة يجب أن تتبعها الأمهات في البيوت لسلامة أطفالهن، وذلك في إطار ما تتبعه حملة “سيدتي” مرحبا بيتي، فتابعي معنا عزيزتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طرق لوقاية الأطفال من كورونا أثناء الحجر) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طرق لوقاية الأطفال من كورونا أثناء الحجر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).