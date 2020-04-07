رئيس الويفا يوعد جماهير ليفربول : ستحصلون على اللقب بطريقة أو بأخرى

2020/04/07 | 04:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية _أين} اوعد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الكساندر تشفرين، جماهير الريدز ليفربول بأنهم سيحصلون على لقبهم الذي طال انتظاره بطريقة أو بأخرى، حيث قال تشفرين، اتفهم احباط جماهير ليفربول ان الدوري سيستأنف خلف أبواب مغلقة و لكنهم سيحصلون على لقبهم بطريقة أو بأخرى".وعلق قائلا" لا استطيع تخيل سيناريو لا يكون فيه ليفربول بطلاً.وأكد، "ستستأنف الدوريات، و نعم حسابياً هم لم يفوزوا بالدوري بعد و لكنها مسألة وقت.، واردف" حتى لو ألغيت الدوريات سنجد طريقة نحدد فيها البطل"

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