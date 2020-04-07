كيف تقوي علاقتك بخطيبك أثناء الحجر المنزلي؟

2020/04/07 | 05:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قد تتسبب فترة العزل المنزلى، فى الابتعاد عن الخطيب لفترة طويلة من الوقت، والشعور بالانزعاج والقلق الدائم وعدم التواصل فى بعض الأحيان، مما يؤثر بشكل سلبى فى العلاقة العاطفية، لذلك يجب تقويتها خلال هذه الفترة باتباع بعض النصائح التى ذكرها تقرير نشر بموقع “elitedaily” ونقلته اليوم السابع، والتى منها التواصل الدائم معه من خلال […]

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