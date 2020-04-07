نائب عراقي: القوى السنية لم تعطي ضوء اخضر بدعم

2020/04/07 | 05:20 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عبد الخالق العزاوي، الاثنين، بان القوى السنية لم تعطي ضوء اخضر بدعم حكومة الزرفي حتى الان....

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