خطف الاجتماعات.. ماذا يحدث في تطبيق

2020/04/07 | 05:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستخدمو تطبيق "زووم" يشكون من قرصنة الاجتماعات ودخول أشخاص غريبة إليها.التطبيق اعترف بالخلل ويعمل على إصلاحه بينما منعت ولاية نيويورك مدارسها من استخدامه

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