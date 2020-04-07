تتبع حمية كيتو ولا تخسر الوزن.. هنا الخلل

2020/04/07 | 06:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /لا شك أن كثيرا من متتبّعي حمية كيتو ينجحون في خفض أوزانهم الزائدة بشكل كبير، ومع هذا، فهناك بعض الناس لا تفلح معهم تلك الحمية ولا يتمكنوا من إنقاص أوزانهم كما يرغبون، وتكون هناك بعض الأسباب التي تقف وراء ذلك في الواقع.ونستعرض فيما يلي أبرز 7 أسباب تفسر سر عدم نجاح حمية كيتو […]

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