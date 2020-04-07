عدنان الزرفي ورفض البيت الشيعي 

2020/04/07 | 06:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية لتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة من قبل الرئيس برهم صالح تراجعت حظوظ المكلف بشكل دراماتيكي بفعل شبه اجماع القوى ا...

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