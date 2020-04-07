10 كوارث تنتج عند التخزين الخاطئ للمطهرات بالمنزل

2020/04/07 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يعتبر معقم اليدين أفضل بديل لتنظيف اليدين بالماء والصابون، كما تعد طريقة بسيطة وسريعة ومريحة ومحمولة لتطهير أيدينا عند عدم وجود مياه جارية حولنا، ولكن العديد من الأشخاص الذين يستخدمون المطهرات بشكل مستمر لا يعلمون الطرق الصحيحة لتخزينها فى المنزل حتى لا تلحق بهم الضرر أو بالأطفال.وكشفت صحيفة صدى البلد نقلاً عن موقع […]

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