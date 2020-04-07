الحزب الشيوعي العمالي اليساري العراقي - ضمان اجتماعي شهري عاجل لكل مواطن ومواطنة في العراق بحد ادنى قدره مليون ونصف المليون دينار عراقي، الان!

2020/04/07 | 07:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحزب_الشيوعي_العمالي_اليساري_العراقي الفقر و البطالة و الحرمان في العالم ظاهرة ملازمة للنظام الرأسمالي و لا تنفصل عنه ولا يوجد نظام رأسمالي دون هذه المظاهر.و لكن في زمن وباء الكورونا فرض الحجر الصحي على مليارات البشر على الحجر في بيوتهم و فقدانهم عملهم و مصادر عيشهم، و في نفس الوقت ازدياد اسعار الضروريات الأولية من الأكل او شحة المواد، هذا اذا كان هناك اصلا امكانية لاكثرية البشر لشراء المواد الضرورية لاستمرار حياتهم و معيشتهم!.ان......

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