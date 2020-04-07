كورونا حول العالم … آخر المستجدات

2020/04/07 | 08:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت تزيد فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم عن مليون و300 ألف حالة، تتشارع الدول والحكومات في جهودها من أجل احتواء انتشاره المستمر منذ نهاية العام الماضي.وبلغت الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 أكثر من 74 ألف إصابة ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات وفي غياب […]

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