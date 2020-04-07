ارتفاع عدد الوفيات جراء كورونا إلى نحو 75 ألفا

2020/04/07 | 08:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت أخر الأرقام والاحصاءات، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم أجمع إلى نحو 75 ألف حالة

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