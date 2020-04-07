نتائج اختبار الأجسام المضادة هي التي تحدد موعد رفع الحجر الصحي”

2020/04/07 | 08:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختبار الأجسام المضادة يعني في الأعراف الطبية تحليل عينة من دم فرد ما بغرض التوصل إلى الكشف عن جسم مضاد من عدمه.وتعتبر الأجسام المضادة عاملا مساعدا للإنسان حيث تحميه من الجراثيم .هذا وبدأت الولايات المتحدة، الأحد، في إجراء اختبارات “الأجسام المضادة” لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا و التي تم تطويرها في مراكز السيطرة […]

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